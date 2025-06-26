Мэр Омска Шелест прокомментировал езду без экипировки на мотоцикле

Сергей Шелест разместил отдельный пост, где пояснил, что за пределы предприятия он не выезжал, скорость была минимальной, и поездка проходила исключительно в пределах территории производства. По его словам, вся необходимая экипировка у него есть, а требования безопасности он полностью поддерживает.