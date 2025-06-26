Мэр Омска Шелест прокомментировал езду без экипировки на мотоцикле

Глава Омска Сергей Шелест ответил на замечания горожан, которые обратили внимание на отсутствие защитной экипировки во время его поездки на мотоцикле. Речь идёт о видео, опубликованном в его телеграм-канале 25 июня, где мэр тестировал мотоцикл «Минск» на территории завода в Белоруссии.
Сергей Шелест разместил отдельный пост, где пояснил, что за пределы предприятия он не выезжал, скорость была минимальной, и поездка проходила исключительно в пределах территории производства. По его словам, вся необходимая экипировка у него есть, а требования безопасности он полностью поддерживает.
«Абсолютно согласен: при управлении подобными видами транспорта просто необходимо пользоваться защитой. Это непреложная истина. Даже не собираюсь ей противоречить. Все необходимое для безопасности езды имеется. Спасибо», — написал он.