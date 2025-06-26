Блогеры из Омска отправились на День молодёжи в Пермь

Группа из 50 активных и творческих блогеров из Омска прибыла в Пермь, чтобы отметить День молодёжи. В течение четырёх дней их ждёт насыщенная программа, включающая знакомство с культурными и молодёжными событиями города, а также посещение его ключевых достопримечательностей. Задача делегации — не только погрузиться в атмосферу Перми, но и активно освещать происходящее в социальных сетях, публикуя фото- и видеоматериалы, которые смогут увидеть тысячи подписчиков по всей России.