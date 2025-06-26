Блогеры из Омска отправились на День молодёжи в Пермь

В рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» состоялся обмен молодёжными столицами. Омские блогеры отправились на празднование Дня молодёжи в Пермь. Об этом сообщили в Главном управлении молодёжной политики Омской области.
Группа из 50 активных и творческих блогеров из Омска прибыла в Пермь, чтобы отметить День молодёжи. В течение четырёх дней их ждёт насыщенная программа, включающая знакомство с культурными и молодёжными событиями города, а также посещение его ключевых достопримечательностей. Задача делегации — не только погрузиться в атмосферу Перми, но и активно освещать происходящее в социальных сетях, публикуя фото- и видеоматериалы, которые смогут увидеть тысячи подписчиков по всей России.
Сегодня Омск встретит пермских блогеров, которые отметят День молодёжи уже на омской территории. Для гостей подготовлена специальная программа, включающая посещение знаковых мест города, общение с молодёжными лидерами и мастер-классы по созданию оригинального контента.
Ранее мы писали, что проект обмена молодёжными столицами проводится второй год. В 2024 году участвовали Москва и Владивосток.