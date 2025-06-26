Красноярский университет вошел в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников

Сибирский федеральный университет попал в рейтинг высших учебных заведений России, где выпускники получают высокие зарплаты в области экономики и финансов.
Рейтинг составлен сервисом SuperJob и охватывает выпускников 2019—2024 годов. Основой для анализа послужили медианные зарплатные ожидания, собранные из базы данных SuperJob и открытых источников, с выборкой не менее 70 резюме на каждый вуз. Учитывались специалисты с опытом работы от одного года, разместившие свои резюме в течение последнего года.
В итоговом списке оказалось 57 вузов. Сибирский федеральный университет занял 13-е место, отметив увеличение средней зарплаты выпускников экономических и финансовых направлений на 13 000 рублей — до 105 000 рублей в месяц. При этом 70% специалистов после окончания учебы продолжают трудиться в Красноярске.
Лидером рейтинга стал МГИМО, где выпускники за первые пять лет после выпуска зарабатывают в среднем 200 000 рублей. На втором месте расположились НИУ «Высшая школа экономики» и МГУ имени М. В. Ломоносова с зарплатами выпускников по 190 000 рублей в месяц. Третью позицию занимает Финансовый университет при правительстве РФ, где средний доход выпускников составляет 180 000 рублей.