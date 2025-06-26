Красноярский университет вошел в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников

Рейтинг составлен сервисом SuperJob и охватывает выпускников 2019—2024 годов. Основой для анализа послужили медианные зарплатные ожидания, собранные из базы данных SuperJob и открытых источников, с выборкой не менее 70 резюме на каждый вуз. Учитывались специалисты с опытом работы от одного года, разместившие свои резюме в течение последнего года.