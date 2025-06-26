Россиянам раскрыли способ вывести самые въевшиеся пятна с одежды

— Перед тем как приступать к удалению пятна с одежды, разберитесь в его природе. Есть те, которые растворяются в воде, например, следы от чая или сока. Если пятно свежее, например, вы только что пролили апельсиновый сок на блузку, удалить его поможет струя воды — главное, не медлить, — поделилась эксперт.