Россиянам раскрыли способ вывести самые въевшиеся пятна с одежды

Вывести пятно с любимой вещи — задача не из простых. Химик Варвара Васильева рассказала KP.RU о важных нюансах, которые помогут вернуть тканям чистоту и свежесть.
— Перед тем как приступать к удалению пятна с одежды, разберитесь в его природе. Есть те, которые растворяются в воде, например, следы от чая или сока. Если пятно свежее, например, вы только что пролили апельсиновый сок на блузку, удалить его поможет струя воды — главное, не медлить, — поделилась эксперт.
Особенно сложно бороться с пятнами, не растворяющимися ни в воде, ни в растворителях, например, кровью или плесенью. В таких случаях помогут специальные пятновыводители и простой прием. Перед обработкой подержите ткань под теплой водой. А с особенно въевшимися загрязнениями справится смесь из подручных средств — перекиси водорода, соды и средства для мытья посуды.
Жирные следы от косметики или масла удалить также бывает сложно. Лучше замочить вещь в мыльной воде. А вот пятна от крема для обуви, краски или воска потребуют органических растворителей, таких как ацетон, спирт или нашатырь. Специалист предупредила, что сначала стоит протестировать средство на незаметном участке ткани.