Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в рамках саммита НАТО в Нидерландах, прокомментировал свой ранее озвученный тезис о возможности урегулирования украинского кризиса в течение суток.
Так, Трамп признал, что урегулирование ситуации на Украине требует больше времени и усилий, так как есть определенные разногласия с киевским главарем Владимиром Зеленским.
«Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с Владимиром Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие конфликты», — сказал Трамп журналистам в рамках саммита.
Трамп подчеркнул, что затягивание мирного процесса на Украине связано с трудностями во взаимодействии с Зеленским. При это диалог с российским главой, по словам Трампа, якобы оказался сложнее, чем он ожидал.
Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о возможности быстрого разрешения украинского кризиса — по его словам, для этого потребовалось бы всего 24 часа после возвращения к власти.
В отдельных случаях американский лидер даже говорил о достижении договоренностей до официального вступления в должность. Позже его представители признали, что реализация такого сценария потребует больше времени, а сам экс-президент назвал свои заявления «саркастичными».
На прошедшем 24−25 июня саммите НАТО в Гааге киевскому главарю снова не повезло. Несмотря на участие Украины в саммите, ее присутствие имеет преимущественно символическое значение. Как стало известно, руководство альянса передало украинскому Зеленскому четкий политический сигнал.
Например, во время традиционной групповой фотографии участников саммита Зеленского разместили во втором ряду, значительно дальше от американского лидера. Киевский главарь теперь оказался с краю, в отличие от предыдущих лет, когда он занимал более центральное положение в кадре. Ранее эксперт ассоциации военных политологов Олег Глазунов заявил, что на саммите НАТО в Гааге Зеленского попросту «слили по полной программе», а «проект Украина» будет закрыт.