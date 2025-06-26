Трамп раскрыл причину затягивания конфликта на Украине: «проблемы с Зеленским»

«Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с Владимиром Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие конфликты», — сказал Трамп журналистам в рамках саммита.