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В Омске задержали четверых подростков за езду на мототехнике без прав

Несовершеннолетних доставили в полицию вместе с родителями.

Источник: ГУ МВД

25 июня сотрудники ГИБДД задержали четырех детей, управлявших мопедами и питбайками у ТЦ на Бульваре Архитекторов. Как уточнили омские сотрудники МВД, все нарушители — учащиеся одной школы 2008−2011 годов рождения — не имели водительских прав.

«Подростки вместе с законными представителями доставлены в отдел полиции, а мототехника эвакуирована на штрафную стоянку. Родители школьников привлечены к ответственности за оставление в свободном доступе транспортных средств, а сами дети взяты на контроль сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе УМВД.

В Госавтоинспекции уточнили, что в летний период омичи сообщают в полицию о подростках за рулем ежедневно.

Ранее «КП Омск» рассказала, что мэр Шелест оправдался за езду на мотоцикле без шлема.