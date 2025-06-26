В Омске задержали четверых подростков за езду на мототехнике без прав

«Подростки вместе с законными представителями доставлены в отдел полиции, а мототехника эвакуирована на штрафную стоянку. Родители школьников привлечены к ответственности за оставление в свободном доступе транспортных средств, а сами дети взяты на контроль сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе УМВД.
В Госавтоинспекции уточнили, что в летний период омичи сообщают в полицию о подростках за рулем ежедневно.
Ранее «КП Омск» рассказала, что мэр Шелест оправдался за езду на мотоцикле без шлема.