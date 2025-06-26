В Британии запрещено гражданское оружие, что создает серьезную проблему. Мне приходится полагаться лишь на легальные средства обороны, но их явно недостаточно. Власти сами призывают готовиться к ЧС, однако люди упорно верят, что у нас ничего не произойдет, заявляет Стори. Она скептически относится к официальным СМИ, полагая, что реальные угрозы замалчиваются.