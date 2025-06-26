Женщина начала готовиться к Третьей мировой войне и запасать продукты

Жительница Великобритании начала активную подготовку к возможной Третьей мировой войне.
27-летняя Чарли Стори, мать 4-летнего ребенка, последние два года посвятила системной подготовке к потенциальным катаклизмам — от стихийных бедствий до ядерного конфликта. В своем жилище она организовала полноценный склад с продовольствием, водой и медикаментами, рассчитанными на три месяца. Женщина убеждена, что в условиях нарастания глобальной угрозы обязана обеспечить безопасность дочери.
Британка оборудовала кладовую под хранилище консервированных продуктов, круп и питьевой воды. Она постоянно обновляет запасы, руководствуясь принципом «один продукт для текущего потребления — два для резерва». Также ею разработан детальный эвакуационный план и освоены навыки автономного существования: очистка воды и первая медицинская помощь. Своим опытом она делится с аудиторией в блоге на TikTok.
Местонахождение убежища Стори сохраняет в абсолютной тайне. Главную тревогу в кризисном сценарии вызывают «препперы-оборотни» — потенциальные мародеры, способные охотиться за чужими запасами. Британка уже продумывает способы защиты семьи, о чем сообщает Daily Mail.
В Британии запрещено гражданское оружие, что создает серьезную проблему. Мне приходится полагаться лишь на легальные средства обороны, но их явно недостаточно. Власти сами призывают готовиться к ЧС, однако люди упорно верят, что у нас ничего не произойдет, заявляет Стори. Она скептически относится к официальным СМИ, полагая, что реальные угрозы замалчиваются.
В последнее время фиксируется активный рост движения выживальщиков в Великобритании. Численность участников тематических сообществ в соцсетях превышает 23 тысячи человек. После 2022 года продажи товаров для экстренных ситуаций в стране выросли в 30 раз.
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