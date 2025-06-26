В омский «Авангард» прочат нападающего из победного состава, но есть нюанс

Уже больше месяца курсируют слухи о возможном подписании «Авангардом» нападающего Клима Костина. Агент нападающего из победного состава команды Александр Черных подтвердил интерес омского клуба к хоккеисту, однако назвал причину, по которой это подписание может не состояться. С 2021 года хоккеист играет в НХЛ и сейчас ждет предложение от «Сан-Хосе», а если не получит его — станет свободным агентом. Однако даже в таком случае переход в «Авангард» может не состояться, отмечает хоккейный агент.