В омский «Авангард» прочат нападающего из победного состава, но есть нюанс

Уже больше месяца курсируют слухи о возможном подписании «Авангардом» нападающего Клима Костина. Агент нападающего из победного состава команды Александр Черных подтвердил интерес омского клуба к хоккеисту, однако назвал причину, по которой это подписание может не состояться. С 2021 года хоккеист играет в НХЛ и сейчас ждет предложение от «Сан-Хосе», а если не получит его — станет свободным агентом. Однако даже в таком случае переход в «Авангард» может не состояться, отмечает хоккейный агент.
«Вначале был серьезный интерес, и в “Авангарде” были готовы его подписать. Но сейчас они не знают, останется ли он в России или нет, не сидят без дела и подписывают игроков. Может получиться, что они физически не смогут предложить ему достойный контракт.
Тогда Костину нужно будет принимать решение, готов ли он играть за те деньги, которые ему предложат, или надо будет искать обмен. Поэтому ждем, что он выберет«, — цитирует Александра Черных “Спортс”.
Добавим, в минувшем сезоне 26-летний Костин в 35 матчах набрал 7 (1+6) очков.
В 2021 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда», после чего перешел в НХЛ.