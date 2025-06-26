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Лидер Бразилии Лула да Силва: Трампу стоит меньше сидеть в интернете

Трампу следует обратить внимание на исполнение обязанностей президента.

Президент Бразилии Лула да Силва посоветовал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу «меньше сидеть в интернете», слова бразильского лидера цитирует G1.

Лула да Силва выразил мнение, что Трампу следует обратить внимание на исполнение обязанностей президента.

«В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства», — сказал он.

Кроме того, бразильский лидер посоветовал Трампу думать о свободной торговле, а также «укреплении многосторонности и достижении мира».

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал тарифную политику Трампа.

Напомним, во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно побивал свои же собственные рекорды по числу постов в день в соцсети Twitter*. Однажды он опубликовал 200 твитов.

Аккаунт был временно заблокирован, у Трампа появилась своя собственная соцсеть Truth Social.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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