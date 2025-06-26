Услуги ЖКХ подорожают, оформить наследство станет проще: что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 5 июля суды смогут сохранять отсрочку исполнения наказания для беременных женщин и родителей детей до 14 лет, даже если в этот период ими было совершено новое преступление. Речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также совершенных по неосторожности. Отсрочка отменяется лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Закон также даёт возможность назначить отсрочку и по второму приговору, если это допускает Уголовный кодекс.