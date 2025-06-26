Срок оплаты ЖКУ перенесут на пять дней: зачем это нужно

Решение об изменении предельного срока оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 10-го на 15-е число месяца принято для удобства. Причем, всех участников рынка. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, перенос даты увеличит период обработки платежа, снизит нагрузку на платежные системы. А у граждан появится больше времени для проверки квитанции и планирования бюджета семьи. То есть, изменение крайней даты сделает оплату ЖКУ более удобной.
Финансист отметил, что нововведение вступил в силу с 1 марта 2026 года. До этого периода власти создадут условия для адаптации. Гражданам эксперт советует проверить настройки автоплатежей и по-новому планировать бюджет.
Ранее в Счетной палате объяснили, что увеличение тарифов на коммунальные услуги в России обусловлено прежде всего с ростом себестоимости производства услуг, с необходимостью повышения зарплат и дефицитом кадров в отрасли.
Как писал сайт KP.RU, ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что с 1 июля в России начнется плановая корректировка тарифов ЖКУ со средним показателем повышения в 11,9%.