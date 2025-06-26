Срок оплаты ЖКУ перенесут на пять дней: зачем это нужно

Решение об изменении предельного срока оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 10-го на 15-е число месяца принято для удобства. Причем, всех участников рынка. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.