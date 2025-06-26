Стало известно, откуда россиян массово обманывают через колл-центры

Мошенникам из Днепропетровска легче обмануть россиян благодаря знанию русского языка.
Днепропетровск стал крупнейшим центром мошеннических колл-центров — в городе действует более 350 подобных организаций. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находится в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350−400 колл-центров в настоящее время в Днепре», — заявил Кузнецов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Он отметил, что местные власти предоставляют мошенникам помещения и сервисы. Кроме того, благодаря тому, что жители региона свободно владеют русским языком, их легче обмануть.
По словам топ-менеджера, несмотря на небольшое сокращение числа колл-центров, их эффективность сохраняется: менее профессиональные структуры уходят с рынка или сливаются с крупными игроками. Кроме того, мошенники используют современную инфраструктуру и зарубежные CRM-системы, включая сервисы из европейских стран.
Ранее в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты мошенникам для обналичивания средств. По данным МВД, фигурантами подобных дел могут стать до двух миллионов граждан. При этом правоохранительные органы уже располагают информацией о тысячах таких лиц. Именно подобные схемы часто используются колл-центрами, действующими из-за рубежа, в том числе из Днепропетровска.