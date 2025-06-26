Стало известно, откуда россиян массово обманывают через колл-центры

«Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находится в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350−400 колл-центров в настоящее время в Днепре», — заявил Кузнецов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Он отметил, что местные власти предоставляют мошенникам помещения и сервисы. Кроме того, благодаря тому, что жители региона свободно владеют русским языком, их легче обмануть.