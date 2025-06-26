Россиянам объяснили, что нужно для открытия социальных счетов

С 1 июля 2025 года в России появятся новые банковские продукты — социальные счета и вклады. Они предназначены для граждан, получающих социальную поддержку. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Жанна Ивановская в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, такие счета и вклады будут доступны только для тех, кто включен в утвержденный Правительством список получателей мер социальной поддержки. На остаток средств на счете ежемесячно будут начисляться проценты по максимальной ставке, которая действует в банке для вкладов сроком от одного месяца до года.
Ивановская уточнила, что каждый человек сможет открыть только один социальный счет и один социальный вклад. При этом их можно оформить в разных банках. Максимальная сумма вклада составит 50 000 рублей, а срок действия — один год с возможностью продления. Оформить договоры можно будет только через портал «Госуслуги» с использованием электронной подписи. Все операции по счетам будут проводиться в рублях.
С июля 2025 года социальные вклады обязаны предоставлять системно значимые банки. С 1 января 2027 года к ним присоединятся остальные банки, входящие в систему страхования вкладов. Ивановская отметила, что на первом этапе не все граждане смогут открыть такие счета и вклады. Это касается тех, кто не является клиентом системно значимых банков, не имеет доступа к «Госуслугам» или электронной подписи.
Ранее Центробанк прокомментировал ситуацию с банковскими вкладами и влиянием снижения ключевой ставки. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что на счетах граждан сейчас находится около 46 триллионов рублей, и эта сумма стабильно растет. Он заверил, что снижение ставки будет постепенным и контролируемым. ЦБ следит за сберегательной активностью и потреблением, чтобы избежать рисков. Оснований для беспокойства, по его словам, нет.