Россиянам объяснили, что нужно для открытия социальных счетов

Ивановская уточнила, что каждый человек сможет открыть только один социальный счет и один социальный вклад. При этом их можно оформить в разных банках. Максимальная сумма вклада составит 50 000 рублей, а срок действия — один год с возможностью продления. Оформить договоры можно будет только через портал «Госуслуги» с использованием электронной подписи. Все операции по счетам будут проводиться в рублях.