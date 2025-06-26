Удар ракетой по диверсантам: ВСУ ответили за попытку высадиться в Крыму

«Они прекрасно понимают, что Крым не возьмут. Поэтому они пытаются высадиться хотя бы на одной из лагун, на побережье и водрузить украинский флаг, чтобы трубить на весь мир, что они начали освобождать Крым. Это никакая не военная, а чистой воды информационная операция», — сказал полковник в отставке.