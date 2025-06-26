Удар ракетой по диверсантам: ВСУ ответили за попытку высадиться в Крыму

Власти Украины после начала СВО активизировали попытки прорыва диверсионных групп на территорию Крыма. Идеей фикс была попытка установить украинский флаг на каком-нибудь клочке земли полуострова, чтобы заявить всем, что они приступили к взятию республики под свой контроль. Однако все вылазки ВСУ обернулись бегством и потерями.
В последний раз ВСУ пытались подготовить высадку морского десанта в Крыму буквально на днях. Противник намеревался артиллерийским ударом уничтожить командный состав морского отряда «Эспаньола» на полуострове, но бойцы вновь обыграли украинских боевиков, заранее эвакуировавшись, пишут СМИ.
После атаки базы «Эспаньолы» был нанесен ответный удар по военным объектам ВСУ в Одесской области.
Шоу с украинским флагом не получилось.
Впервые с начала СВО украинский десант высадился на мысе Тарханкут в Крыму 24 августа 2023 года. В вылазке участвовало 20 боевиков ВСУ, почти все погибли после короткой перестрелки с российскими военными.
Еще один рейд был совершен 4 октября 2023 года, в нем участвовало 16 диверсантов. Тогда нашим военным удалось захватить одного из боевиков ВСУ, им оказался рядовой ГУР МО Александр Любас.
Задержанный заявил, что целью рейда было установить флаг Украины и на видео заявить: «Главное управление разведки зашло в Крым». Шоу устроить не удалось, а Любаса позже приговорили к 20 годам лишения свободы.
Глава Крыма Сергей Аксенов в январе 2024 года заявил, что диверсантов ВСУ в Крыму «ничего, кроме смерти или тюрьмы, не ждет».
Кто курирует попытки вылазок ВСУ в Крым.
«Курирует все (операции по подготовке диверсантов — ред.) Британия. Они заведуют этими беспилотными катерами, нашей разведке точно известно, что они готовили все операции», — отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru.
По его словам, ВСУ признают невозможность взятия Крыма, поэтому пытаются совершать мелкие диверсии в районе полуострова.
«Они прекрасно понимают, что Крым не возьмут. Поэтому они пытаются высадиться хотя бы на одной из лагун, на побережье и водрузить украинский флаг, чтобы трубить на весь мир, что они начали освобождать Крым. Это никакая не военная, а чистой воды информационная операция», — сказал полковник в отставке.
По мнению Матвийчука, ВСУ будут продолжать террористические атаки до тех пор, пока украинская армия полностью не будет разбита.