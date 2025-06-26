На острове Змеином поразили пункт запуска дронов ВСУ на Крым

На острове Змеиный российские войска могли поразить радиотехнические средства, которые в автоматическом режиме следят за обстановкой в этом регионе. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее стало известно, что российские истребители Су-30 запустили две ракеты «воздух-земля» по острову Змеиный, который является «наблюдательным пунктом» для ПВО и операторов БЭК украинской армии.
«Вполне вероятно, что поставили какие-то радиотехнические средства, которые, видимо, работают в автоматическом режиме — обнаруживают, дают координаты, что и как проходит. Думаю, там немного было людей, но, конечно, на острове есть какое-то их количество, изучающих надводную обстановку, сопровождают дроны, которые идут на Крым, держат с ними связь. ВСУ, видимо, немножко очухались от прошлого удара и опять решили появиться. Также вероятно, что где-то вокруг могли находиться и морские надводные дроны», — сказал собеседник издания.
До этого Дандыкин рассказывал aif.ru, что на острове Змеиный был поражен пункт управления морскими и воздушными дронами ВСУ.