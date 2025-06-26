25 камер дорожного движения установят на опасных участках Иркутской области

На опасных участках дорог разного значения планируется установить 25 дополнительных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первостепенное значение будет иметь участок федеральной автодороги Р-258 «Байкал» от Шелехова до Култука, где главной причиной транспортных происшествий является большое количество крутых поворотов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный тг-канал (18+) губернатора региона.
На данный момент на автодорогах размещено 229 камер. Помимо оснащения дополнительными устройствами будут передислоцированы имеющиеся. Кроме того, Госавтоинспекция усиливает экипажи на дорогах для усиления контроля над соблюдением ПДД.
Напомним, жуткое ДТП с возгоранием трех авто произошло недавно, в ночь с 20 на 21 июня, на 90-м км федеральной трассы Р-258 «Сибирь». Предварительно, 30-летний водитель Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с тягачом Sitrak. Следом столкнулись еще две машины. Тогда погибло три человека.