25 камер дорожного движения установят на опасных участках Иркутской области

Напомним, жуткое ДТП с возгоранием трех авто произошло недавно, в ночь с 20 на 21 июня, на 90-м км федеральной трассы Р-258 «Сибирь». Предварительно, 30-летний водитель Honda Civic, следовавший в сторону Слюдянки из Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с тягачом Sitrak. Следом столкнулись еще две машины. Тогда погибло три человека.