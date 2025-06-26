Расписание работы площадок на «День молодёжи-2025» опубликовали в Хабаровске

Полное расписание Всероссийского фестиваля «День молодёжи-2025» представили в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», пройдет мероприятие 28 июня на Комсомольской площади и в Досуговом центре (ул. Шевченко, 7а, лит. А). Праздник охватит четыре аспекта современной жизни, которые напрямую касаются молодёжь. Это знание истории страны и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение любви к Родине через созидательную активность, которая помогает приумножить достижения предков и современников.