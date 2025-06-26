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Расписание работы площадок на «День молодёжи-2025» опубликовали в Хабаровске

Среди приглашенных популярных артистов — Карина Кросс, Роман Каграманов и Миша Марвин.

Источник: Хабаровский край сегодня

Полное расписание Всероссийского фестиваля «День молодёжи-2025» представили в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», пройдет мероприятие 28 июня на Комсомольской площади и в Досуговом центре (ул. Шевченко, 7а, лит. А). Праздник охватит четыре аспекта современной жизни, которые напрямую касаются молодёжь. Это знание истории страны и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение любви к Родине через созидательную активность, которая помогает приумножить достижения предков и современников.

В качестве ведущих мероприятия выступят популярные блогеры и исполнители — Карина Кросс и Роман Каграманов. Также среди приглашенных медийных личностей — Миша Марвин, который исполнит для хабаровчан свои хиты. Получить бесплатный билет на фестиваль можно после заполнения формы на сайте.

Площадка «Знай»:

10:00—17:00 (Зал 1 Досугового центра) — Карьерный форум для молодежи Хабаровского края (на площадке Досугового центра будут организованы экспоместа работодателей и вузов края с вакансиями и условиями для трудоустройства молодежи);

10:00—16:00 (Зал 1 Досугового центра) — Карьерные консультации (индивидуальные консультации по карьерным стратегиям от консультантов);

10:00—15:00 (Зал 2 Досугового центра) — Интерактивный музей здоровья от Центра охраны общественного здоровья;

11:00—12:00 (Зал 4 Досугового центра) — Лекторий («Гибкие навыки — ключ к успешной карьере» — Бессонова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС);

11:00—14:00 (Зал РДДМ Досугового центра) — Просветительское занятие «Выходим на маршрут!» (городские экскурсии вместе с Движением Первых, два выхода в 11:00 и 14:00).

12:30—13:30 (Зал 4 Досугового центра) — Разбор бизнес-кейсов действующих предпринимателей;

14:00—15:30 (Зал 4 Досугового центра) — Science Slam (научно-популярная битва молодых ученых, которые простыми словами рассказывают о своих научных исследованиях);

14:00—15:00 (Зал 3 Досугового центра) — Фан-встреча с блогерами («Инсайт люди»), с молодыми блогерами ДВ, которые расскажут о теме «Бренд, который работает на вас»;

16:00—18:00 (Зал 4 Досугового центра) — Дебатл от проекта «Твой ход» (спецпроект, в рамках которого студенты развивают навыки аргументации, убеждения и ведения дискуссии, это командная игра, где участники соревнуются в дебатах).

Площадка «Люби»:

10:00—12:00 (Главная сцена) — Открытый микрофон (выступление творческих коллективов, молодых исполнителей и приглашенных артистов);

10:00—15:00 (Комсомольская площадь, территория Досугового центра — семейный этаж) — Открытые тренировки от АССК и спортивных клубов;

10:00—21:00 (Территория Досугового центра) — Гастромаркет (выставка-продажа продуктов от молодых производителей Хабаровского края);

10:00—21:00 (Главная сцена) — Выставка гоночных машин и мотоциклов;

10:00—17:00 (Комсомольская площадь) — Турниры «Улицы России»;

10:00—22:00 (Комсомольская площадь) — Акция «Спасибо»;

10:00—16:00 (Территория Досугового центра — семейный этаж) — Тренировки ЗОЖ (проведение тренировок на открытом воздухе: 11:00 — зумба, 12:00 — стретчинг, 13:00 — диагностика тела, 14:00 — здоровая спина, 15:00 — комплексная тренировка для детей и взрослых);

11:00—18:00 (Территория Досугового центра — семейный этаж) — Территория детства (фотозона, игры с детьми, пенная вечеринка в 13:30 и 15:30 и шоу мыльных пузырей в 12:30, 14:30 и 16:30);

11:00—15:30 (Комсомольская площадь) — Баттлы K-pop;

11:00—15:30 (Территория Досугового центра — нижний ярус) — Баттлы по hip-hop;

11:30—16:30 (Комсомольская площадь) — Практикум по скалолазанию;

13:00—14:00 (Главная сцена) — Выступление лауреатов ХКОФ «Студенческая весна»;

15:30—16:30 (Зал 3 Досугового центра) — Литературный клуб;

19:00—19:40 (Главная сцена) — Презентация «Таврида. Арт» (знакомство с платформой возможностей «Таврида. АРТ», включающая в себя проекты, которые помогают молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре, искусстве и творческих индустриях);

19:20—21:30 (Главная сцена) — Концертная программа (выступление творческих коллективов, молодых исполнителей и приглашенных артистов, хедлайнера);

20:00—20:30 (Главная сцена) — Голос молодежи (массовое караоке вместе с артистом);

20:20—22:00 (Комсомольская площадь) — Молодежный турнир по баскетболу;

20:50—20:55 (Площадь у главной сцены) — Акция «Всероссийский “Медлячок”» (танцуем медленный танец вместе в День молодежи).

Площадка «Гордись»:

10:00—18:40 (Территория Досугового центра — смотровая) — Акция «Флаг России» (акция по созданию флага России размером 6*26 метров из лент);

10:00—19:00 (Площадь и территория Досугового центра) — Маркет молодых (молодые предприниматели смогут познакомить гостей со своими товарами и услугами);

10:00—21:00 (Территория Досугового центра — смотровая) — Акция «Спасибо»;

11:00—18:00 (Пространство по ул. Муравьева-Амурского после входной группы) — Зарница усеченного формата (прохождение участниками полосы препятствий с заданиями из Зарницы, включая семейную Зарницу с 12:00—15:00);

11:00—19:00 (Комсомольская площадь) — Стрит-арт мастерская (Изготовление граффити, посвященное Дню молодежи);

11:00—19:00 (Территория Досугового центра — смотровая) — Интерактивная выставка «Герои СВО»;

12:00—12:40 (Зал 3 Досугового центра) — Встреча с героем СВО (герой расскажет о своем опыте, подвигах и службе, а также о ценности мужества и долга, о важности выражения поддержки в разном виде);

19:30—19:50 (Главная сцена) — Вручение губернаторских наград в области государственной молодежной политики.

Площадка «Приумножай»:

10:00—19:00 (Зал 12 Досугового центра) — Сессия «Созидая вместе» (молодежь предлагает свои идеи по развитию региона, оставляет свои идеи, голосует за ранее представленные идеи. По итогам реализации будет определен топ идей молодежи);

10:00—18:00 (Помещение в Досуговом центре) — Акция «РЖД-волонтерство»;

11:00—18:00 (Территория Досугового центра — семейный этаж) — Акция «Игры нашего детства» (играем с детьми в игры 90-х и 2000-х: резиночки, съедобное/несъедобное, море волнуется, рыбак и рыбка и прочее);

11:00—18:00 (Комсомольская площадь, возле главной сцены) — Интерактивная картина «Мой край» (на мега холсте рисуем красками холи в стиле поп-арт картину с заранее нанесенным малярной лентой изображением);

11:00—11:40 (Зал 3 Досугового центра) — Лекция на тему «Креативные индустрии»;

11:00—21:30 (Вся территория) — Медицинское сопровождение от ВСКС и волонтеров-медиков;

11:00—18:40 (Комсомольская площадь) — Акция «Умножаем ДОБРО» (акция по набору новых людей в добровольческие команды);

11:00—18:40 (Помещение 2 РДДМ в Досуговом центре) — Мастерская по созданию полезной продукции (создание окопных свечей и писем бойцам СВО);

11:00—14:00 (Помещение в Досуговом центре) — Акция «Спаси жизнь» (сбор материалов для формирования реестра доноров костного мозга);

13:00—14:00 (Зал 3 Досугового центра) — Лекция на тему «Формирование и продвижение бренда»;

17:00—17:40 (Территория Досугового центра — семейный этаж) — Акция «Милосердие» (сбор средств на корм, лекарств, предметов ухода и других необходимых вещей для содержания бездомных животных в приютах. В обмен на перевод средств — фото с собачками);

17:00—18:00 (Зал 3 Досугового центра) — Лекция на тему «Работа твоей мечты».