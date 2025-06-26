В центре Красноярска начали убирать провода под землю

В городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства пояснили, что это повысит надежность и безопасность сетей: воздушные линии могут быть повреждены в непогоду, оборванные провода под напряжением представляют опасность для прохожих. Кроме того, исключается возможность несанкционированного присоединения к энергосетям. При прокладке под землей срок службы коммуникаций увеличится.
На улице Дзержинского подрядчик уже завершил прокладку кабеля электроснабжения для системы освещения и видеонаблюдения, установил основу под новые опоры освещения. На Перенсона работы по укладке кабеля завершены на участке от Республики до Марковского, на участке от Мира до Карла Маркса траншеи только начали прокладывать.
«В местах перекрестков траншеи остаются, т.к. там еще будут проводиться работы по подключению светофоров к общей системе. На улице 9 января подрядчик копает траншею от Карла Маркса до Мира, а на перекрестках и проездах работает методом прокола. Это когда разрытия делаются не на всем протяжении участка, а только в двух точках, после чего спецтехника с буром прокладывает подземный путь, перемещая грунт и создавая туннель для коммуникаций. Это позволяет не вскрывать дорогу», — пояснили в УДИБе.
На Каратанова подземные коммуникации еще не готовили, потому что на участке работают археологи.
«Для безопасности пешеходов на местах разрытий подрядчик устанавливает деревянные настилы либо подсыпает проход инертными материалами. Жителям также необходимо быть предельно осторожными в зоне производства работ», — отметили в УДИБе.