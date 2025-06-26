В центре Красноярска начали убирать провода под землю

«В местах перекрестков траншеи остаются, т.к. там еще будут проводиться работы по подключению светофоров к общей системе. На улице 9 января подрядчик копает траншею от Карла Маркса до Мира, а на перекрестках и проездах работает методом прокола. Это когда разрытия делаются не на всем протяжении участка, а только в двух точках, после чего спецтехника с буром прокладывает подземный путь, перемещая грунт и создавая туннель для коммуникаций. Это позволяет не вскрывать дорогу», — пояснили в УДИБе.