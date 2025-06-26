МВД Беларуси назвало новые функции «умных» камер автофиксации нарушений: железнодорожные переезды, правила обгона, выезд на встречную полосу

Заместитель главы МВД заметил, что в перспективе функций у камер станет больше. К примеру, с помощью их станет возможно следить за невыполнением требований сигналов светофора, нарушением правил проезда перекрестков и железнодорожных переездов. В числе функций также окажутся нарушение правил обгона и выезда на полосу встречного движения и ряд других нарушений.