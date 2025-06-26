МВД Беларуси назвало новые функции «умных» камер автофиксации нарушений: железнодорожные переезды, правила обгона, выезд на встречную полосу

МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений ПДД в Беларуси. Подробности привел заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, сообщает БелТА.
По его словам, на данный момент камеры автоматической фиксации нарушений ПДД наряду с нарушениями скоростных режимов, выявляют также нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, невыполнения водителями требований дорожных знаков, движения по полосе общественного транспорта, а также факты участия транспортных средств в дорожном движении без соответствующего разрешения.
Заместитель главы МВД заметил, что в перспективе функций у камер станет больше. К примеру, с помощью их станет возможно следить за невыполнением требований сигналов светофора, нарушением правил проезда перекрестков и железнодорожных переездов. В числе функций также окажутся нарушение правил обгона и выезда на полосу встречного движения и ряд других нарушений.
Тем временем ГАИ сказала, что 10 тысяч водителей лишены прав в Беларуси с начала 2025 года.
Кстати, МВД Беларуси выступило за ужесточение наказания за перевозку непристегнутых детей в авто.
Вместе с тем МВД Беларуси предложило запретить электросамокаты в парках и школах.