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В Прикамье устанавливают обстоятельства гибели людей при пожаре

В Большой Соснове по факту гибели женщины и мужчины в результате пожара проводится процессуальная проверка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В Большой Соснове по факту гибели женщины и мужчины в результате пожара проводится процессуальная проверка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что ночью 24 июня в частном доме в селе Большая Соснова произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, послужило нарушение правил эксплуатации электроприборов. При тушении пожара в доме обнаружены тела женщины 1974 года рождения и мужчины 1993 года рождения.

Установить причины пожара и гибели людей помогут судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.