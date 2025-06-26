В Прикамье устанавливают обстоятельства гибели людей при пожаре

Предварительно установлено, что ночью 24 июня в частном доме в селе Большая Соснова произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, послужило нарушение правил эксплуатации электроприборов. При тушении пожара в доме обнаружены тела женщины 1974 года рождения и мужчины 1993 года рождения.