Дожди ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«На большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре — град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере страны ночью и утром туман. В центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангыстауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.