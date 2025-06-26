Дожди ожидаются в четверг в большинстве регионов Казахстана

«На большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре — град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере страны ночью и утром туман. В центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангыстауской, на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Ұлытау, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангыстауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетісу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
«Днем сильная жара в Алматинской, области Жетісу +35+39, в Жамбылской области +38, на западе, в пустынных районах Туркестанской области +41. Днем очень сильная жара на севере, западе, в центре Алматинской, на юге, востоке области Жетісу +42», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +20+22.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 днем порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем сильная жара +34+36.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем +36+38.
В Акмолинской области на юге и востоке гроза. Днем +18+23, ночью +7+12.
В области Улытау ночью на севере, днем на севере, юге и в центре гроза. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Карагандинской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Западно-Казахстанской области на западе и юге, днем на севере, в центре и на востоке гроза. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Атырауской области ночью на юге и востоке дождь. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Мангыстауской области на западе, севере и востоке дождь. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Актюбинской области на южной половине гроза. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Костанайской области без осадков. Днем +20+25, ночью +7+12.
В Северо-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +18+23, ночью +5+10.
В Павлодарской области на южной половине дождь. Днем +18+23, ночью +10+15.
В области Абай на западе, севере и востоке гроза. Днем +23+28, ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге гроза. Днем +23+28, ночью +15+20.
В Кызылординской области ночью на западе и в центре, днем на всей территории гроза. Днем +28+33, ночью +16+21.
В Туркестанской области в горах гроза. Днем +33+38, ночью +18+23.
В Жамбылской области утром и днем на севере в горах гроза. Днем +33+38, ночью +19+24.
В Алматинской области днем на юге в горах гроза. Днем +32+37, ночью +19+24.
В области Жетысу днем в горах гроза. Днем +34+39, ночью +18+23.
«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики в связи с прогнозируемыми дождями будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.