Telegraph: Саммит НАТО в Гааге не смог изменить тяжесть положения Зеленского

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ни разу не упомянул РФ напрямую на закрытой встрече в ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге, написало агентство Bloomberg. Общее ощущение от продемонстрированного главой Белого дома подхода к конфликту на Украине было таково, что он в значительной степени «умыл руки» и отказался от попыток добиться прекращения огня.