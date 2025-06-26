Telegraph: Саммит НАТО в Гааге не смог изменить тяжесть положения Зеленского

Сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского не изменится, несмотря на полученные на саммите Североатлантического альянса в Гааге заявления о поддержке. Об этом написало британское издание The Telegraph.
— Несмотря на обычные заявления о поддержке, облегчения для находящейся в тяжелой ситуации Украины не предвидится, — сказано в статье.
Отмечается, что в итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта, это означает изменение позиции стран НАТО. В такой ситуации Киеву не следует ждать вступления в ряды альянса, высказался автор материала, передает РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ни разу не упомянул РФ напрямую на закрытой встрече в ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге, написало агентство Bloomberg. Общее ощущение от продемонстрированного главой Белого дома подхода к конфликту на Украине было таково, что он в значительной степени «умыл руки» и отказался от попыток добиться прекращения огня.
Дональд Трамп высказался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с Владимиром Зеленским.