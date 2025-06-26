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Telegraph: Саммит НАТО в Гааге не смог изменить тяжесть положения Зеленского

Сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского не изменится, несмотря на полученные на саммите Североатлантического альянса в Гааге заявления о поддержке. Об этом написало британское издание The Telegraph.

Сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского не изменится, несмотря на полученные на саммите Североатлантического альянса в Гааге заявления о поддержке. Об этом написало британское издание The Telegraph.

— Несмотря на обычные заявления о поддержке, облегчения для находящейся в тяжелой ситуации Украины не предвидится, — сказано в статье.

Отмечается, что в итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта, это означает изменение позиции стран НАТО. В такой ситуации Киеву не следует ждать вступления в ряды альянса, высказался автор материала, передает РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ни разу не упомянул РФ напрямую на закрытой встрече в ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге, написало агентство Bloomberg. Общее ощущение от продемонстрированного главой Белого дома подхода к конфликту на Украине было таково, что он в значительной степени «умыл руки» и отказался от попыток добиться прекращения огня.

Дональд Трамп высказался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с Владимиром Зеленским.

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