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Оскорблявшую бойцов СВО и кусавшуюся жительницу Иркутска изолировали от общества

Суд отправил под административный арест блогера из Иркутска, которая оскорбляла участников специальной военной операции, а позже пнула сотрудницу полиции и укусила оперативника.

Источник: Российская газета

Мировой судья восьмого участка Кировского района принял решение изолировать от общества 35-летнюю жительницу Иркутска. Женщину на 13 суток поместили в специальный приемник МВД России, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В областном главке полиции напомнили, что на размещенном в Сети видео блогер оскорбительно высказывалась о бойцах СВО и негативно отзывалась о праздновании Дня России. Несколько дней спустя иркутянка ударила одного правоохранителя и покусала другого.

«При общении с полицейскими гражданка вела себя неадекватно и вызывающе… Использовала нецензурную брань и заявила, что может навредить себе», — рассказали в главке и добавили, что нарушительница порядка после инцидента провела несколько дней в специализированной медицинской организации.

На страницах сибирячки в соцсетях следователи нашли видео с оскорблениями в адрес сотрудника ГИБДД. «Это повлекло разбирательство в рамках уголовного законодательства», — уточнили в полиции.

Уголовное наказание грозит иркутянке и за другие действия. По информации следователей, женщина пнула сотрудницу МВД и покусала оперативника.