Оскорблявшую бойцов СВО и кусавшуюся жительницу Иркутска изолировали от общества

«При общении с полицейскими гражданка вела себя неадекватно и вызывающе… Использовала нецензурную брань и заявила, что может навредить себе», — рассказали в главке и добавили, что нарушительница порядка после инцидента провела несколько дней в специализированной медицинской организации.