Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский аэропорт обновил вход для повышения комфорта пассажиров

Красноярский аэропорт завершил модернизацию входной группы, направленную на улучшение удобства для пассажиров.

Красноярский аэропорт завершил модернизацию входной группы, направленную на улучшение удобства для пассажиров.

В рамках обновлений был реконструирован как главный, так и служебный входы. Главный вход в Пассажирский терминал теперь начинается с нового павильона, который обеспечивает сохранение тепла в зоне досмотра и во всем здании аэровокзала. Это нововведение позволит поддерживать комфортную температуру даже в самые холодные дни, что значительно повысит уровень комфорта для пассажиров, сотрудников и гостей аэропорта.

Кроме того, новая входная группа теперь включает вывески на русском, английском и китайском языках. Это стало частью проекта по улучшению навигации на территории аэровокзального комплекса, реализованного в прошлом году.