Красноярский аэропорт обновил вход для повышения комфорта пассажиров

Красноярский аэропорт завершил модернизацию входной группы, направленную на улучшение удобства для пассажиров.
В рамках обновлений был реконструирован как главный, так и служебный входы. Главный вход в Пассажирский терминал теперь начинается с нового павильона, который обеспечивает сохранение тепла в зоне досмотра и во всем здании аэровокзала. Это нововведение позволит поддерживать комфортную температуру даже в самые холодные дни, что значительно повысит уровень комфорта для пассажиров, сотрудников и гостей аэропорта.
Кроме того, новая входная группа теперь включает вывески на русском, английском и китайском языках. Это стало частью проекта по улучшению навигации на территории аэровокзального комплекса, реализованного в прошлом году.