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НАТО может развалиться в ближайшее время: точку в истории альянса поставит одно событие

Политолог Дизен: После завершения СВО смысл существования НАТО пропадет.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс может утратить свою значимость и способность противостоять России после завершения специальной военной операции. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, последние десять лет НАТО существует в основном благодаря поддержке конфликта на Украине. Если президент США Дональд Трамп решит завершить этот конфликт, альянс может лишиться своей ключевой цели, отметил Дизен.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп, направляясь на саммит, сделал заявление о пятой статье устава НАТО, касающейся взаимной обороны стран альянса. Он подчеркнул, что в этой статье содержится много определений, и ее содержание не всегда понятно. Эти слова вызвали беспокойство в преддверии его выступления на саммите. Трамп добавил, что намерен четко разъяснить свою позицию по этому вопросу, когда прибудет на место. Он также выразил желание быть другом для стран альянса.

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