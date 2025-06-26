НАТО может развалиться в ближайшее время: точку в истории альянса поставит одно событие

Ранее стало известно, что Дональд Трамп, направляясь на саммит, сделал заявление о пятой статье устава НАТО, касающейся взаимной обороны стран альянса. Он подчеркнул, что в этой статье содержится много определений, и ее содержание не всегда понятно. Эти слова вызвали беспокойство в преддверии его выступления на саммите. Трамп добавил, что намерен четко разъяснить свою позицию по этому вопросу, когда прибудет на место. Он также выразил желание быть другом для стран альянса.