Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринял попытку продемонстрировать «успешность» переговоров с американскими представителями, разместив в соцсетях не слишком удачный снимок с участием госсекретаря США Марко Рубио и президента Дональда Трампа. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
«Этот голубчик продолжает себя топить», — написал депутат.
На опубликованном снимке отчетливо видно, как Рубио, здороваясь с Ермаком, непроизвольно закрыл глаза, в то время как президент Трамп, плотно сжав губы, наблюдает за сценой с явным неодобрением.
Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что в рамках встречи с Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге обсудил важные вопросы по Украине и прекращению огня.