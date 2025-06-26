Россиян предупредили об угрозах фастфуда в дождливую погоду

Распространенное мнение о сохранности продуктов в прохладную дождливую погоду ошибочно и опасно. Соусы на яичной основе, такие как майонез, при температуре от +10 до +15 градусов Цельсия несут повышенную угрозу, поскольку микроорганизмы в них проявляют аналогичную активность, что и в жарких условиях.