Россиян предупредили об угрозах фастфуда в дождливую погоду

По сведениям Роскачества, озвученным директором Центра компетенций в области пищевой безопасности Еленой Спеценко, приобретать уличную еду в дождливую погоду не рекомендуется.
Атмосферная влага создает благоприятную среду для распространения патогенных микроорганизмов. Особый риск представляют лотки с открытой едой, такой как шаурма, хот-доги и бургеры, передает «Лента.ру».
Влажность и дождевая вода, попадая на ингредиенты и рабочие поверхности, способны переносить бактерии и вирусы. В таких условиях сальмонелла, кишечная палочка и стафилококк размножаются особенно интенсивно, особенно если не соблюдаются необходимые температурные режимы хранения.
Специалисты Роскачества поясняют, что во время осадков влага затекает в труднодоступные части грилей и фритюрниц. Там она смешивается с остатками масла и жира, формируя питательную среду для плесени и бактерий.
Распространенное мнение о сохранности продуктов в прохладную дождливую погоду ошибочно и опасно. Соусы на яичной основе, такие как майонез, при температуре от +10 до +15 градусов Цельсия несут повышенную угрозу, поскольку микроорганизмы в них проявляют аналогичную активность, что и в жарких условиях.
Спеценко советует выбирать точки, где пища готовятся в присутствии покупателя, и избегать готовых блюд, содержащих майонез и сырые овощи.
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