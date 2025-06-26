Лучших выпускников Иркутска наградили на церемонии «Надежда нации»

В Иркутском драмтеатре имени Н. П. Охлопкова состоялась церемония «Надежда нации», на которой чествовали лучших выпускников школ 2025 года. С окончанием учёбы одиннадцатиклассников поздравили мэр Иркутска Руслан Болотов и начальник городского департамента образования Анжела Головко. Об этом сообщает ИА IrkutsMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На торжество пригласили золотых медалистов, стобалльников по ЕГЭ, а также их родителей, учителей и руководителей школ.
«Мы по-настоящему гордимся вами! Пусть знания и навыки, которые вы получили в школе, помогут добиться успеха. Ставьте перед собой самые смелые цели. Надеемся, что вы останетесь жить в Иркутске или вернётесь сюда после окончания учёбы. Вы — наше будущее!», — обратился к выпускникам Руслан Болотов.
Он также поблагодарил педагогов и родителей за вклад в образование и воспитание школьников.
Награду «Надежда нации — 2025» получили 17 выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ. Их наставники удостоены памятной статуэтки «Учитель-профессионал». Особое внимание глава города уделил Александру Сазонову, который показал уникальный результат — 300 баллов по трём экзаменам. Подобное достижение в Иркутске в последний раз фиксировалось в 2016 году. Мэр лично передал ему аттестат.
«Школа занимает особое место в жизни каждого человека. Но это всего лишь здание. А самое главное в ней — наши наставники — учителя. Спасибо вам за переданный опыт», — сказал Александр Сазонов в ответном слове.
Всего по итогам учебного года 378 школьников Иркутска окончили школу с золотой медалью. Все они получили именные статуэтки от мэра. Наибольшее число отличников выпустили лицей ИГУ, лицей № 3, гимназия № 25 и СОШ № 19.