Лучших выпускников Иркутска наградили на церемонии «Надежда нации»

«Мы по-настоящему гордимся вами! Пусть знания и навыки, которые вы получили в школе, помогут добиться успеха. Ставьте перед собой самые смелые цели. Надеемся, что вы останетесь жить в Иркутске или вернётесь сюда после окончания учёбы. Вы — наше будущее!», — обратился к выпускникам Руслан Болотов.