Военные РФ рассказали, как выдают себя переодетые агенты ВСУ под Курском

В курском приграничье снова поймали переодетых диверсантов Вооруженных сил Украины, пытавшихся выдать себя за местных жителей. Диверсанты утверждали, что попали в приграничную зону случайно.
Подобные случаи стали носить системный характер, утверждают в силовых структурах. Украинские военные могут действовать под видом мужчин предпенсионного возраста или даже бабушек.
Как отличить ряженых ВСУшников от мирных жителей.
Украинцев, переодетых в мирных жителей курского приграничья, может выдать манера поведения и речь, отметил бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«В приграничье люди друг друга знают, живут там не первый год. Второе — поведение диверсантов всегда вызывает подозрение, их разговоры, говор, поведение», — сказал aif.ru Матвийчук.
Военный волонтер Роман Алехин при этом считает, что внешне отличить украинского агента от обычного мирного жителя достаточно сложно. Почти все жители Суджанского района говорят с акцентом, подобный южный говор можно слышать и в других регионах РФ, добавил он.
«Вот идет боец, видит человека в гражданском. ВСУшники там говорят на русском, с небольшим акцентом», — сказал Алехин.
По его словам, диверсанты отказываются от эвакуации из приграничных сел под предлогом помощи военным или из-за того, что у них якобы «похоронено на этой земле не одно поколение родственников».
«Просто распознать на улице агента невозможно. Если только не отправить фото правоохранителям, узнать, кто соседи, спросить у них, а те ответят: “Нет, рядом с нами такой не жил, другой жил”», — отметил Алехин.
Криминалист Михаил Игнатов также добавил, что подозрительные лица могут проколоться на правильно заданных им вопросах.
«Есть много вопросов на которые местный житель не может не ответить: как фамилия главы сельского поселения, где находится такое-то известное здание и так далее», — сказал Игнатов.
Также противника может выдать сама гражданская одежда — она может быть чуть мала или чуть велика, брюки могут оказаться короче или длиннее и т.д.
Где скрываются переодетые ВСУшники.
Украинская агентура осталась в курском приграничье после Суджанской операции, считает Алехин.
«Большинство тех, кого сейчас ловят, это те, кто остался после освобождения. Прятались по подвалам, по лесопосадкам. Зачистка населенных пунктов на расстоянии 20 км от границы осложняется тем, что FPV-дроны летают, набрасывает артиллерия противника», — пояснил он.
Под видом местных жителей украинские военные пытались покидать курское приграничье во время зачистки, рассказывал финский журналист Кости Хейсканен.
Много ли украинских диверсантов в приграничье.
По мнению Матвийчука, спящих ячеек в приграничных районах может быть много. В числе диверсантов могут быть граждане, участвующие в террористической деятельности из-за мотивов мести, денежного вознаграждения или из-за «собственной отмороженности».
«По мере нашего продвижения на территории Сумской и Черниговской области их число будет уменьшаться», — сказал он.
Против пойманных в Курской области украинских военных могут возбудить уголовное дело по факту терроризма, отмечал адвокат, член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов. Также при установлении других преступлений, совершенных агентурой, задержанным вменяют другие статьи УК РФ.
«Таким образом, задержанным в Курской области может грозить и 20 лет лишения свободы и пожизненный срок», — добавил Краснов в беседе с aif.ru.