В ТвГТУ предложили использовать нефтяное сырье и биомассу для получения биотоплива

ТВЕРЬ, 26 июня. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) создали уникальную технологию получения биотоплива для химической и топливной промышленности из очищенного нефтяного сырья и обогащенной биомассы. Об этом сообщила ТАСС аспирант ТвГТУ София Емельянова.
«Это технология по очистке нефтяного сырья и обогащению компонентов биомассы с целью их дальнейшего совместного применения в качестве биотоплива или присадок к топливу. Достаточно остро стоит вопрос о необходимости поиска альтернативных методов получения нефтяных фракций и утилизации отходов. Совместная конверсия нефтяного сырья и компонентов биомассы представляет собой перспективный подход к решению обеих задач», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, такой подход позволяет снизить объемы добычи нефти, дать возможность месторождениям восстанавливаться и утилизировать некоторые виды промышленных отходов, превращая их во вторичное сырье для производства химических веществ и углеводородного топлива. «В нашей стране данное направление только начинает развиваться, ведутся разработки на базе научных лабораторий. Наша разработка уникальна совместным применением нефти и биомассы, в то время как коллеги получают биотопливо только из органического сырья», — пояснила Емельянова.
Эксперт уточнила, что целевыми сегментами потребителей создаваемого продукта являются химическая и топливная промышленности, а также предприятия тонкого органического синтеза. «На данный момент технология апробирована на нескольких видах модельных соединений нефти и биомассы. Данный подход позволяет создать модель, максимально приближенную к составу реального сырья. Мы исследуем реакционную способность различных классов соединений в условиях, близких к реальным. Это позволяет нам изучать кинетику и механизмы реакций, протекающих в процессе получения биотоплива», — рассказала эксперт.
Она отметила, что в настоящее время учеными определены оптимальные условия проведения реакции и синтезирован высокоэффективный катализатор. «Дальнейшие исследования будут направлены на работу с реальным сырьем, последующий анализ полученного продукта и сравнительный анализ с традиционными видами топлива, с целью оценки его потенциала», — добавила собеседница агентства.