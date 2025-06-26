В ТвГТУ предложили использовать нефтяное сырье и биомассу для получения биотоплива

По ее словам, такой подход позволяет снизить объемы добычи нефти, дать возможность месторождениям восстанавливаться и утилизировать некоторые виды промышленных отходов, превращая их во вторичное сырье для производства химических веществ и углеводородного топлива. «В нашей стране данное направление только начинает развиваться, ведутся разработки на базе научных лабораторий. Наша разработка уникальна совместным применением нефти и биомассы, в то время как коллеги получают биотопливо только из органического сырья», — пояснила Емельянова.