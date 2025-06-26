Дандыкин оценил вероятность удара «Орешником» по острову Змеиный

«Для “Орешника” это не та цель. Он применяется, если нужно грохнуть серьезную цель. К примеру, чтобы где-то в Киеве какое-то здание опустилось. Все говорят про Банковую и так далее. Это оружие, мощь которого сопоставима с тактическим ядерным боеприпасом, естественно, без заражения радиоактивными веществами. Здесь, я думаю, достаточно тех ракет, которые несут Су-30. Там же небольшая площадь, поэтому они сделали свое дело, развернулись и ушли. Там удобно размещать всякие средства, но с другой стороны — и не спрятаться, и не скрыться. Это же большой каменный булыжник — где-то есть площадка, а внизу обрыв», — сказал военный эксперт.