Дандыкин оценил вероятность удара «Орешником» по острову Змеиный

Остров Змеиный не является подходящей целью для ракетного комплекса «Орешник», так как он предназначен для более значимых объектов. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее стало известно, что российские истребители Су-30 запустили две ракеты «воздух-земля» по острову Змеиный, который является «наблюдательным пунктом» для ПВО и операторов БЭК украинской армии.
«Для “Орешника” это не та цель. Он применяется, если нужно грохнуть серьезную цель. К примеру, чтобы где-то в Киеве какое-то здание опустилось. Все говорят про Банковую и так далее. Это оружие, мощь которого сопоставима с тактическим ядерным боеприпасом, естественно, без заражения радиоактивными веществами. Здесь, я думаю, достаточно тех ракет, которые несут Су-30. Там же небольшая площадь, поэтому они сделали свое дело, развернулись и ушли. Там удобно размещать всякие средства, но с другой стороны — и не спрятаться, и не скрыться. Это же большой каменный булыжник — где-то есть площадка, а внизу обрыв», — сказал военный эксперт.
До этого Дандыкин рассказывал aif.ru, что на острове Змеиный был поражен пункт управления морскими и воздушными дронами ВСУ.