Уральцы и сибиряки осваивали в Омске навыки объемной резьбы по дереву

«Главная цель кампуса — не обучить мастеров, так как за четрые дня это сделать невозможно, а вселить уверенность, что организовать подобные работы вполне реально, вдохновить участников реализовывать подобные проекты в своих регионах, организовывать ТСФ в своих городах. Также мы специально ограничили географию мероприятия, чтобы пригласить новых людей из отдаленных районов Сибири. И у нас это получилось», — рассказал историк, организатор кампуса и ТСФ в Омске Святослав Коновалов.