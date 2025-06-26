Уральцы и сибиряки осваивали в Омске навыки объемной резьбы по дереву

С 11 по 14 июня в Омске прошел первый реставрационный кампус. О том, как это было, «КП Омск» рассказали в «Том Сойер Фест. Омск».
Команда омского «Том Сойер Феста» встречала гостей из городов Урала и Сибири. Организаторы образовательного лагеря получили почти 40 заявок. В итоге участие в реставрационном кампусе приняли 10 ценителей исторической недвижимости из Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Первоуральска, Новосибирска, Кемерово, Каинска и Иркутска.
Четыре дня неравнодушные к исторической среде уральцы и сибиряки осваивали навыки объемной резьбы по дереву по примеру омских исторических зданий, слушали лекции и посещали экскурсии по историческому центру и сохранившимся в Омске старинным кварталам. Участники познакомились с десятками объектов культурного наследия, образцами деревянного зодчества на улицах Красных Зорь, Учебной, Почтовой и других.
Фото: vk.com/tsfomsk.
«Чувствую непреодолимое желание вырезать изделия из дерева! В Екатеринбурге в центре города почти не осталось деревянных зданий, а здесь сохранились целые кварталы», — поделилась впечатлениями архитектор, организатор «Том Сойер Феста» в Екатеринбурге Любовь Дегтева.
Омские организаторы рассказали, как развивались деревообрабатывающие инструменты. Например, участники узнали, что вплоть до середины 19 века самым массовым инструментом был топор — им кололи доски и делали канавки, после из Германии были заимствованы фальцгобель, шерхебель и зензубель. Это специальные рубанки, которыми могли по-разному обработать дерево.
«Инструменты имеют немецкие названия, так как пришли к нам из Европы. Ранее русские плотники обходились топором. Но к удобству быстро привыкаешь, с конца 19 века они плотно вошли в оборот и сохранялись в продаже вплоть до 70-х годов», — рассказал инженер-реставратор Игорь Коновалов.
Фото: vk.com/tsfomsk.
Узнали участники и о смыслах, которые традиционно вкладывались в резьбу по дереву.
«Ранее домовая резьба имела особый символизм, декор разделялся на верхний и нижний миры, каждый из которых имел свои виды декора. Верхний мир символизировал небо, высшие силы, навершия наличников и фриз часто имели солярную символику», — объяснила художник-реставратор, соорганизатор ТСФ, фотограф Мария Миленина.
Организаторы признаются: рассказывая другим историю архитектуры, проводя занятия по резьбе, они и сами улучшили свои знания и навыки.
«Главная цель кампуса — не обучить мастеров, так как за четрые дня это сделать невозможно, а вселить уверенность, что организовать подобные работы вполне реально, вдохновить участников реализовывать подобные проекты в своих регионах, организовывать ТСФ в своих городах. Также мы специально ограничили географию мероприятия, чтобы пригласить новых людей из отдаленных районов Сибири. И у нас это получилось», — рассказал историк, организатор кампуса и ТСФ в Омске Святослав Коновалов.
"Мы переживали, что в других городах может не быть столько энтузиастов-ценителей деревянной резьбы. Но в итоге пришлось выбирать заявки —конкурс составил четыре человека на место. Оказывается, ценители архитектуры есть почти в каждом городе, — говорит координатор кампуса в Омске Анна Сатцаева.
Реставрационный кампус в Омске стал первым из трех запланированных на лето и осень 2025 года. В ближайшее время будет организовано обучение в городе Павловский Посад — для жителей Центральной России, севера и Поволжья. А осенью в городе Краснодар волонтеры местного «Том Сойер Феста» будут рады встрече с участниками из южных регионов России.
Проект реализован Фондом Наследие Том Сойер Феста с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.