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ЕС может закрыть базы США: Новый поворот в отношениях с НАТО из-за решения Трампа

Экс-сотрудник Пентагона Валландер: ЕС может убрать военных США с баз в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Увеличение оборонных бюджетов стран НАТО укрепит позиции Европы, а Евросоюз в будущем может запретить США использовать свои военные базы на европейской территории. Такое мнение выразила бывшая помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер в статье для издания Foreign Affairs.

По словам Валландер, рост военных расходов европейских стран приведет к завершению эпохи безоговорочного лидерства США в НАТО. Она отметила, что американские власти должны учитывать риски, связанные с усилением Европы. Эксперт подчеркнула, что Евросоюз может ограничить доступ США к военным базам в Европе, которые используются для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Валландер также указала, что сами Соединенные Штаты создают условия для роста самостоятельности Европы. В частности, она упомянула стремление президента США Дональда Трампа отстраниться от украинского кризиса и переложить его решение на Евросоюз.

Ранее стало известно, что страны НАТО приняли решение, что будут направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Американскому лидеру Дональду Трампу все же удалось протолкнуть свое мнение о необходимости увеличения военных расходов среди государств НАТО.

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