ЕС может закрыть базы США: Новый поворот в отношениях с НАТО из-за решения Трампа

Увеличение оборонных бюджетов стран НАТО укрепит позиции Европы, а Евросоюз в будущем может запретить США использовать свои военные базы на европейской территории. Такое мнение выразила бывшая помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер в статье для издания Foreign Affairs.
По словам Валландер, рост военных расходов европейских стран приведет к завершению эпохи безоговорочного лидерства США в НАТО. Она отметила, что американские власти должны учитывать риски, связанные с усилением Европы. Эксперт подчеркнула, что Евросоюз может ограничить доступ США к военным базам в Европе, которые используются для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Валландер также указала, что сами Соединенные Штаты создают условия для роста самостоятельности Европы. В частности, она упомянула стремление президента США Дональда Трампа отстраниться от украинского кризиса и переложить его решение на Евросоюз.
Ранее стало известно, что страны НАТО приняли решение, что будут направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Американскому лидеру Дональду Трампу все же удалось протолкнуть свое мнение о необходимости увеличения военных расходов среди государств НАТО.