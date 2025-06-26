ЕС может закрыть базы США: Новый поворот в отношениях с НАТО из-за решения Трампа

По словам Валландер, рост военных расходов европейских стран приведет к завершению эпохи безоговорочного лидерства США в НАТО. Она отметила, что американские власти должны учитывать риски, связанные с усилением Европы. Эксперт подчеркнула, что Евросоюз может ограничить доступ США к военным базам в Европе, которые используются для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.