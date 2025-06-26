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Пермское отделение РГО проведет экспедицию по Колве

На реку Колву в Чердынском городском округе Прикамья отправляется комплексная экспедиция Пермского отделения Русского географического общества, ученых Пермского государственного национального исследовательского университета и других научных институций.

На реку Колву в Чердынском городском округе Прикамья отправляется комплексная экспедиция Пермского отделения Русского географического общества, ученых Пермского государственного национального исследовательского университета и других научных институций. В экспедиции примут участие географы, геологи, геофизики, археологи, историки, экологи, водолазы, музейные работники и студенты старших курсов. Полевые исследования продлятся с 27 июня по 6 июля.

Река Колва на севере Пермского края считается малоизученной. Впервые за несколько десятилетий состоится действительно комплексная географическая экспедиция, в составе которой Пермский университет, Горный институт ПФИЦ РАН, Институт географии РАН, Пермский филиал ВНИИРО, рассказал председатель Пермского краевого отделения РГО, кандидат географических наук Андрей Зайцев: «Такое количество разносторонних специалистов собираются вместе, можно надеяться на хороший результат, порой такие результаты бывают совершенно неожиданными. Также экспедицию будут сопровождать профессиональные фотографы, блогеры и школьники Чердынского городского округа».

Среди ключевых целей экспедиции — обоснование туристско-экспедиционного маршрута, создание особо охраняемых природных территорий, а также популяризация Пермского края как туристического места.