Пермское отделение РГО проведет экспедицию по Колве

Река Колва на севере Пермского края считается малоизученной. Впервые за несколько десятилетий состоится действительно комплексная географическая экспедиция, в составе которой Пермский университет, Горный институт ПФИЦ РАН, Институт географии РАН, Пермский филиал ВНИИРО, рассказал председатель Пермского краевого отделения РГО, кандидат географических наук Андрей Зайцев: «Такое количество разносторонних специалистов собираются вместе, можно надеяться на хороший результат, порой такие результаты бывают совершенно неожиданными. Также экспедицию будут сопровождать профессиональные фотографы, блогеры и школьники Чердынского городского округа».