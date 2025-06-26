В России хотят бороться с борщевиком по-новому: в Госдуме подготовили законопроект

В России могут на законодательном уровне ввести конкретные способы борьбы с безжалостным борщевиком. Так, Госдума готовится рассмотреть во втором чтении инициативу, направленную на борьбу с чужеродными растениями, включая борщевик. Как сообщил РИА Новости председатель профильного комитета Сергей Гаврилов (КПРФ), законопроектом предусматриваются конкретные методы уничтожения таких видов растений, в том числе применение химических средств.
«В новой редакции определены конкретные механизмы борьбы с такими видами растений, включая механическое удаление, использование химических средств и биологических агентов», — пояснил Гаврилов.
В обновленной версии документа законодательно вводится термин «опасный чужеродный вид растений», определяемый как инвазивная флора, представляющая угрозу для населения, аграрного сектора или экологического баланса.
Накануне в Госдуме предложили ввести ограничение в 15% на наценку некоторых продуктов.