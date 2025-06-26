Дандыкин: ВС РФ будут бить по Змеиному пока ВСУ не перестанут «баловаться»

«Я так понимаю, что пока они будут “баловаться”, эти удары будут регулярно наноситься. К примеру, базировать там беспилотники либо устанавливать аппаратуру по сопровождению разных целей. Сейчас короткие ночи, все засекается. Ребята наши увидели, что опять они там что-то решили пришвартовать и ударили по ним», — отметил собеседник издания.