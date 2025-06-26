Дандыкин: ВС РФ будут бить по Змеиному пока ВСУ не перестанут «баловаться»

Удары по острову Змеиный со стороны Вооруженных сил РФ будут продолжаться, пока украинская армия не перестанет «баловаться». Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее сообщалось, что российские истребители Су-30 запустили две ракеты «воздух-земля» по острову Змеиный, который является «наблюдательным пунктом» для ПВО и операторов БЭК Вооруженных сил Украины.
«Я так понимаю, что пока они будут “баловаться”, эти удары будут регулярно наноситься. К примеру, базировать там беспилотники либо устанавливать аппаратуру по сопровождению разных целей. Сейчас короткие ночи, все засекается. Ребята наши увидели, что опять они там что-то решили пришвартовать и ударили по ним», — отметил собеседник издания.
До этого Дандыкин рассказывал aif.ru, что на острове Змеиный был поражен пункт управления морскими и воздушными дронами ВСУ.