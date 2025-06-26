Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила, как с 1 июля открыть собственный социальный счет в банке

Эксперт Жанна Ивановская напомнила о том, что с 1 июля россияне, получающие государственную поддержку, смогут открывать в банках социальные счета и вклады.

Эксперт Жанна Ивановская напомнила о том, что с 1 июля россияне, получающие государственную поддержку, смогут открывать в банках социальные счета и вклады. Подробностями она поделилась в беседе с РИА Новости.

По словам Жанны Ивановской, для открытия счета новой категории потребуется учетная запись на «Госуслугах» и подтвержденная электронная подпись.

Вклады будут ограничены суммой 50 тысяч рублей и сроком в 1 год с возможностью продления. При этом на остаток ежемесячно станут начислять проценты по максимальной банковской ставке.

Как отметили на РИА Новости, данные операции будут проводиться исключительно в цифровом формате. Эксперт Жанна Ивановская также добавила, что россияне смогут открыть один счет и один вклад в двух разных банках по своему усмотрению.

Стоит обратить внимание и на то, что сервис «Госуслуги» сейчас применяется не только для работы с документами и решения финансовых вопросов. Ранее в Государственной Думе предложили использовать портал для связи с экстренными службами при чрезвычайных происшествиях.