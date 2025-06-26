Звездный адвокат Жорин прокомментировал уголовное дело секс-коуча Лесли

«То, что правоохранители отреагируют на вопиющие случаи домогательства до девушек на улице — было очевидно. Я предполагал, что это могут быть статьи 132 или 133 УК РФ. Если СК возбудил дело по ст.131 УК РФ — значит на то были причины и доказательства. В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретно это дело. В конечном итоге только суд может признать лицо виновным в совершении преступления, но то что необходимо было оперативно реагировать на все это безобразие — это факт», — сказал Сергей Жорин в комментарии aif.ru.