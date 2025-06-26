Звездный адвокат Жорин прокомментировал уголовное дело секс-коуча Лесли

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал заведение уголовного дела в отношении блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) о склонении к изнасилованию. Ранее предлагал своим последователям брать незнакомых девушек «за задницы» и предлагать им интимную близость для развития уверенности в себе.
«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ)», — говорится в сообщении Следственного комитета.
«То, что правоохранители отреагируют на вопиющие случаи домогательства до девушек на улице — было очевидно. Я предполагал, что это могут быть статьи 132 или 133 УК РФ. Если СК возбудил дело по ст.131 УК РФ — значит на то были причины и доказательства. В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретно это дело. В конечном итоге только суд может признать лицо виновным в совершении преступления, но то что необходимо было оперативно реагировать на все это безобразие — это факт», — сказал Сергей Жорин в комментарии aif.ru.
Статья 132 УК РФ предполагает наказание за насильственные действия сексуального характера, 133 — понуждение к действиям сексуального характера.
За подстрекательство к преступлению Лесли грозит до четырех с половиной лет лишения свободы.