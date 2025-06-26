Прилепин рассказал, что ждет Гребенщикова и Земфиру при возвращении в РФ

«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать. Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено. Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.