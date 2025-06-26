Прилепин рассказал, что ждет Гребенщикова и Земфиру при возвращении в РФ

Артистам-иноагентам, желающим вернуться в РФ, придется сперва выполнить все требования закона. Об этом сказал писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин в комментарии aif.ru.
«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать. Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено. Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя», — сказал Захар Прилепин в комментарии aif.ru.
По словам писателя, большинство эмигрантов, которых насчитывается около 2 миллионов человек, не касаются и эти ограничения.
Прилепин отметил, что из всего числа уехавших артистов он в прежние времена слушал лишь Земфиру и Бориса Гребенщикова.
«Я слушал песни Земфиры и Бориса Гребенщикова. Когда-то они мне очень нравились. На этом мой список заканчивается. Но если люди выбирают не свою страну, а западные государства, которые участвуют в мировых конфликтах, то этому сложно найти рациональное объяснение», — сказал Прилепин в комментарии aif.ru.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пожелала уехавшим из РФ артистам обрести потерянную родину.
*-Признан в России иностранным агентом.