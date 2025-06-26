Где можно купаться в Красноярском крае? Открыты три пляжа

Названы разрешенные места для купания.
Краевое управление Роспотребнадзора подтвердило санитарно-эпидемиологическую безопасность еще одной зоны пляжного отдыха, разрешив купание на водном объекте в урочище «Каштак», расположенном близ села Даурское на Красноярском водохранилище.
Как сообщили в ведомстве, это уже третий пляж в Красноярском крае (за исключением ЗАТО), который получил соответствующее санитарное заключение. Это значит, что отдыхающие могут не только наслаждаться временем у воды, но и безопасно купаться.
Ранее аналогичные заключения были выданы для пляжа на озере Зеркальное в Красноярске и водоема комплекса отдыха «Озеро-парк “Емельяновское”.
Напомним, что в Роспотребнадзоре рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах.