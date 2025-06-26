Россиян предупредили о резком изменении цены кофе

Похожая ситуация уже наблюдалась на рынке картофеля: в 2023 году рекордный урожай привел к резкому снижению цен, а затем, на фоне сокращения запасов и неблагоприятных погодных условий, стоимость картофеля выросла почти втрое. Эксперты отмечают, что динамика цен на сельскохозяйственную продукцию во многом зависит от погодных факторов и объемов производства, что подтверждается примерами как на внутреннем, так и на мировом рынках.