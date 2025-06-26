Киев хочет продолжить противостояние с Россией на другом континенте: для чего Украина лезет в Африку

Кроме того, Украина предложила Мавритании помощь в подготовке военных. Максим Субх отметил, что Киев готов делиться своими технологиями и опытом, накопленным еще до начала конфликта в 2022 году. Однако местные СМИ ранее писали, что украинские инструкторы обучали в Мавритании террористов для действий в соседнем Мали.