Украина стремится укрепить свои позиции в Африке, подчеркивая схожесть своей борьбы с Россией с усилиями африканских стран по преодолению последствий европейского колониализма. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха.
Киев активно развивает сотрудничество с африканскими государствами, предлагая гуманитарную помощь и военное обучение. В частности, Украина поставляет продовольствие в Мавританию и Демократическую Республику Конго, а также обсуждает долгосрочные соглашения в сфере сельского хозяйства. По словам временного поверенного в делах Украины в Мавритании Романа Середы, такие шаги уже укрепили авторитет Киева среди местных жителей.
Кроме того, Украина предложила Мавритании помощь в подготовке военных. Максим Субх отметил, что Киев готов делиться своими технологиями и опытом, накопленным еще до начала конфликта в 2022 году. Однако местные СМИ ранее писали, что украинские инструкторы обучали в Мавритании террористов для действий в соседнем Мали.