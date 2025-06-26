Отомстили за русский корабль: эксперт объяснил удары по острову Змеиный

В беседе с aif.ru Дандыкин рассказал, что удары по острову Змеиный со стороны Вооруженных сил РФ будут продолжаться, пока украинская армия не перестанет «баловаться». По его словам, это может быть расположение беспилотников или установка различной аппаратуры для сопровождения целей.