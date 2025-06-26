Отомстили за русский корабль: эксперт объяснил удары по острову Змеиный

Российские истребители Су-30 запустили две ракеты «воздух-земля» по острову Змеиный, который является «наблюдательным пунктом» для ПВО и операторов БЭК украинской армии. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил aif.ru, почему ВС РФ нанесли удары по острову и возможен ли по нему удар «Орешником».
Поразили пункт запуска дронов ВСУ на Крым.
На острове Змеиный российские войска могли поразить пункт запуска беспилотников Вооруженных сил Украины, заявил aif.ru Дандыкин. По его словам, украинская армия разместила там радиотехнические средства, которые в автоматическом режиме следят за обстановкой в этом регионе. Также, как отметил эксперт, в результате удара могли ликвидировать группу солдат ВСУ, которые смотрели за аппаратурой.
«Думаю, там немного было людей, но, конечно, на острове есть какое-то их количество, изучающих надводную обстановку, сопровождают дроны, которые идут на Крым, держат с ними связь», — сказал собеседник издания.
Он также сообщил, что ВСУ, вероятно, пришли в себя после прошлого удара российских войск по острову, из-за чего вновь решили появиться там.
Будут бить пока ВСУ не перестанут «баловаться».
В беседе с aif.ru Дандыкин рассказал, что удары по острову Змеиный со стороны Вооруженных сил РФ будут продолжаться, пока украинская армия не перестанет «баловаться». По его словам, это может быть расположение беспилотников или установка различной аппаратуры для сопровождения целей.
При этом военный эксперт подчеркнул, что сейчас короткие ночи, из-за чего все передвижения и активности украинских войск у острова хорошо видны.
«Сейчас короткие ночи, все засекается. Ребята наши увидели, что опять они там что-то решили пришвартовать и ударили по ним», — отметил собеседник издания.
Стоит ли ударить «Орешником» по острову Змеиный.
Остров Змеиный не является подходящей целью для ракетного комплекса «Орешник», так как он предназначен для более значимых объектов, заявил aif.ru Дандыкин.
«Он применяется, если нужно грохнуть серьезную цель. К примеру, чтобы где-то в Киеве какое-то здание опустилось. Все говорят про Банковую и так далее», — сказал военный эксперт.
Он добавил, что «Орешник» является оружием, мощь которого сопоставима с тактическим ядерным боеприпасом, но только без заражения радиоактивными веществами.
Дандыкин также подчеркнул, что в данном случае достаточно тех ракет, которые несут Су-30. Он пояснил, что площадь острова небольшая, поэтому российские истребители «сделали свое дело, развернулись и ушли».
«Там удобно размещать всякие средства, но с другой стороны — и не спрятаться, и не скрыться», — сообщил он.
В феврале 2022 года русский военный корабль подплыл к острову Змеиный и предложил украинским пограничникам сложить оружие и сдаться. Однако они ответили отказом в хамской манере. Вскоре после этого их все же взяли в плен.