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В Пермском крае простились с 33-летним Игорем Бельковым, погибшим на СВО

Его жизнь оборвалась более полугода назад.

Источник: Reuters

Жители Гайнского округа Пермского края простились с 33-летним Игорем Бельковым, героически погибшим на СВО, рассказала глава местной администрации Елизавета Шалгинских на своей личной странице в соцсети.

Игорь родился 10 ноября 1991 года в деревне Имасы. О том, где он учился, кем работал и когда отправился на спецоперацию, в сообщении местных властей не уточняется. 3 декабря 2024 года, выполняя боевые задачи, мужчина погиб.

«Игорь Юрьевич честно исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны. Он показал пример безмерного мужества, до последних минут сохраняя верность присяге», — подчеркнула Елизавета Шалгинских.

Прощание с бойцом состоялось 25 июня в доме культуры посёлка Сергеевского.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на спецоперации многодетном отце из Верещагинского округа Андрее Черноусове.