Эксперт подчеркнул, что в немецком обществе нарастает усталость от поддержки украинского руководства, при этом большинство граждан выступает против эскалации напряженности с Москвой. Также он выразил мнение, что в случае диалога между лидерами Германии и России стоило бы рассмотреть перспективы взаимодействия ФРГ с участниками объединения БРИКС.