Канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы проявить свойственный ему прагматизм и инициировать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.
Техническая возможность для такого диалога, по его словам, сохраняется.
«Чисто технически этот звонок провести можно, и будем надеяться, что он состоится. Нужно понимать, что Мерц — прагматик», — рассказал Нимайер в комментарии для агентства на полях ПМЭФ.
Эксперт подчеркнул, что в немецком обществе нарастает усталость от поддержки украинского руководства, при этом большинство граждан выступает против эскалации напряженности с Москвой. Также он выразил мнение, что в случае диалога между лидерами Германии и России стоило бы рассмотреть перспективы взаимодействия ФРГ с участниками объединения БРИКС.
Ранее немецкий канцлер заявил, что конфликт на Украине нельзя разрешить военным путем.