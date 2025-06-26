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В Германии посоветовали Мерцу связаться с Путиным по вопросу Украины: «будем надеяться на звонок»

Политик Нимайер: Мерц мог бы позвонить Путину по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы проявить свойственный ему прагматизм и инициировать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

Техническая возможность для такого диалога, по его словам, сохраняется.

«Чисто технически этот звонок провести можно, и будем надеяться, что он состоится. Нужно понимать, что Мерц — прагматик», — рассказал Нимайер в комментарии для агентства на полях ПМЭФ.

Эксперт подчеркнул, что в немецком обществе нарастает усталость от поддержки украинского руководства, при этом большинство граждан выступает против эскалации напряженности с Москвой. Также он выразил мнение, что в случае диалога между лидерами Германии и России стоило бы рассмотреть перспективы взаимодействия ФРГ с участниками объединения БРИКС.

Ранее немецкий канцлер заявил, что конфликт на Украине нельзя разрешить военным путем.

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