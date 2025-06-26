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Самарские предприятия предупредили о снижении выбросов до 26 июня из-за НМУ 1

25 июня в Самаре введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности.

25 июня в Самаре введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. Ожидается, что он продлится до 26 июня.

Соответствующие предупреждения направлены промышленным предприятиям города, включая АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Самарские коммунальные системы».

Специалисты советуют ограничить время пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

В помещениях рекомендуется держать окна закрытыми, а также использовать кондиционеры и воздухоочистители.

Режим НМУ вводится при застое воздуха, когда вредные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферы. Это может приводить к ухудшению самочувствия, особенно у детей, пожилых людей и аллергиков.

Власти и предприятия принимают меры для снижения выбросов, однако в период действия режима горожанам стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

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