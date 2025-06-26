Награжденный Путиным студент Гукежев погиб от дрона при попытке спасти ребенка

По ее словам, в какой-то момент рядом с домом семьи Гукежевых остановилась машина, в которой находилась армянская семья. Из автомобиля вышел отец, и практически сразу над ним появился украинский дрон. Затем прогремели три взрыва, а вслед за ними — крики. Мать Илии и сам молодой человек бросились к месту происшествия. Они увидели, что вся семья покрыта кровью, а маленькая девочка еще подавала признаки жизни. Раненого ребенка вытащили из машины и отнесли во двор.