Жительницу Прикамья будут судить за разбойное нападение на пенсионерку

Женщину обвиняют в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что осенним днем в прошлом году на местную жительницу 1936 года рождения в подъезде ее дома кто-то напал. Ее несколько раз ударили по голове и похитили сумку с личными вещами и ключами от квартиры, а затем нападавший скрылся. Женщину со следами побоев обнаружила соседка, услышавшая шум в подъезде. Она вызвала медпомощь и полицию.
88-летняя пенсионерка с многочисленными травмами головы была доставлена в городскую больницу. Следственно-оперативная группа полиции осталась работать на месте.
Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимую, нигде не работающую жительницу соседнего дома 1964 года рождения.
Фигурантка рассказала, что готовилась к совершению преступления. Она была знакома с жертвой и знала, что та накануне получила пенсию. Когда пенсионерка заходила в подъезд, женщина, полагая, что в сумке лежат деньги, незаметно проследовала за ней. Со спины злоумышленница нанесла жертве несколько ударов по голове. Потом выхватила сумку из рук пенсионерки, выбежала из подъезда и пошла в сторону своего дома. Уже у себя в квартире, заглянув в похищенную сумку, она нашла лишь связку ключей, а денег внутри не было.
Оказалось, что кошелек пенсионерки, в котором было более 30 тысяч рублей наличными, выпал из сумки во время нападения, и потерпевшая незаметно для нападавшей убрала его в свой карман.
На время следствия злоумышленницу заключили под стражу. Теперь уголовное дело передано в суд.