Жительницу Прикамья будут судить за разбойное нападение на пенсионерку

Фигурантка рассказала, что готовилась к совершению преступления. Она была знакома с жертвой и знала, что та накануне получила пенсию. Когда пенсионерка заходила в подъезд, женщина, полагая, что в сумке лежат деньги, незаметно проследовала за ней. Со спины злоумышленница нанесла жертве несколько ударов по голове. Потом выхватила сумку из рук пенсионерки, выбежала из подъезда и пошла в сторону своего дома. Уже у себя в квартире, заглянув в похищенную сумку, она нашла лишь связку ключей, а денег внутри не было.