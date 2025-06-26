Неизвестные в Киеве заминировали скутер, чтобы взорвать бойца «Азова»*

Инцидент случился 21 июня, и попал на видео. За день до этого военнослужащий познакомился с девушкой в социальных сетях, она назначила ему свидание около своего дома. Когда мужчина пришел, девушка попросила его взять ключи от домофона под сиденьем припаркованного рядом с домом скутера.