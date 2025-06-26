Неизвестные в Киеве заминировали скутер, чтобы взорвать бойца «Азова»*

Неизвестные назначили военному фиктивное свидание в Киеве и попытались его убить. Об этом сообщил экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Инцидент случился 21 июня, и попал на видео. За день до этого военнослужащий познакомился с девушкой в социальных сетях, она назначила ему свидание около своего дома. Когда мужчина пришел, девушка попросила его взять ключи от домофона под сиденьем припаркованного рядом с домом скутера.
На опубликованных кадрах видно, как военный подходит к транспортному средству, но останавливается и смотрит на него, а потом разворачивается и уходит, заподозрив неладное. После этого происходит взрыв. Он не пострадал.
Предположительно, мужчина мог служить в полку Нагцвартии Украины «Азов»*, передает «Лента.ру».
В феврале в Саратовской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, который готовился против местного чиновника. По предварительным данным, к произошедшему причастна Украина, агент киевских спецслужб нейтрализован.
*Террористическая организация, запрещена в России.