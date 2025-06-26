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Как открыть социальный счет

Для оформления социального счета и вкладов потребуется доступ к порталу «Госуслуги» и наличие электронной подписи. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.

Размер социального вклада не должен превышать 50 тысяч рублей, заявила Ивановская.

Для оформления социального счета и вкладов потребуется доступ к порталу «Госуслуги» и наличие электронной подписи. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.

«Часть клиентов, не являющихся клиентами СЗКО (Системно значимых кредитных организаций — ред.), не имеющих доступа к сервису “Госуслуги” и не получивших электронную подпись, не смогут в первое время открыть социальные счета и социальные вклады», — заявила Ивановская. Ее слова приводит РИА Новости. Она пояснила, что новые банковские продукты предназначены для граждан, включенных в список адресатов социальной поддержки.

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Максимальный размер социального вклада составит 50 тысяч рублей на срок до одного года с возможностью продления. Открыть можно будет один социальный счет и один вклад, при этом счета и вклады разрешено размещать в разных банках. Все операции будут производиться только в российских рублях, оформление документов возможно только через «Госуслуги» и с помощью электронной подписи. Сначала такие услуги обязаны будут предоставлять только системно значимые банки, а с 2027 года — все участники системы страхования вкладов. Граждане без доступа к «Госуслугам» и электронной подписи не смогут воспользоваться новыми продуктами сразу.

Ранее в России был принят закон, который с 1 июля 2026 года обязывает банки предоставлять справки о счетах и вкладах несовершеннолетних не только самим подросткам, но и их законным представителям через цифровые платформы. Это нововведение направлено на повышение прозрачности финансовых операций и защиту подростков от мошенничества.