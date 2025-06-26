Как открыть социальный счет

Максимальный размер социального вклада составит 50 тысяч рублей на срок до одного года с возможностью продления. Открыть можно будет один социальный счет и один вклад, при этом счета и вклады разрешено размещать в разных банках. Все операции будут производиться только в российских рублях, оформление документов возможно только через «Госуслуги» и с помощью электронной подписи. Сначала такие услуги обязаны будут предоставлять только системно значимые банки, а с 2027 года — все участники системы страхования вкладов. Граждане без доступа к «Госуслугам» и электронной подписи не смогут воспользоваться новыми продуктами сразу.